Мальчик упал в российском автобусе во время резкого торможения и сломал ногу

В Челябинске мальчик сломал ногу во время резкого торможения автобуса

В Челябинске девятилетний мальчик упал во время торможения автобуса и сломал ногу. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 24 марта на Комсомольском проспекте. При экстренном торможении автобуса малолетний пассажир упал и получил перелом лодыжки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сотрудники правоохранительных органов истребовали медицинские документы и материалы по организации пассажирских перевозок. В данный момент детали и обстоятельства случившегося в данный момент устанавливаются.

До этого в Петербурге ребенок получил сотрясение мозга, упав в автобусе из-за резкого торможения. Врачи не исключают, что у ребенка могла треснуть кость.

Ранее в Подмосковье микроавтобус с детьми столкнулся с автомобилями и перевернулся.