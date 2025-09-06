В Петербурге ребенок получил сотрясение мозга, упав в автобусе из-за резкого торможения

В Петербурге девочка упала в автобусе и получила сотрясение мозга

Девочка из Москвы получила серьезные травмы во время туристической поездки в Петербург. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на Васильевском острове. По данным портала, путешественница поселилась в местной гостинице вместе с дочкой. Чтобы прогуляться по городу, они сели в автобус.

Когда семья находилась в салоне, транспортное средство резко затормозило, и ребенок упал на пол. По словам женщины, она даже не успела поймать девочку, так как оплачивала проезд.

«При этом движение не остановили, кондуктор сидела ровно напротив нас, она просто прокомментировала: «Девочка, нужно держаться». Но рывок был такой силы, что даже я не могла бы удержаться», – рассказала родительница.

Вместе с ребенком она вышла из салона и вызвала медиков. Девочка попала в больницу с сотрясением мозга и ушибом бедра. Врачи не исключают, что у ребенка могла треснуть кость. Сейчас специалисты проводят необходимые обследования, чтобы выяснить это, а также оказывают помощь.

