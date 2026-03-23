В Москве криминальный авторитет получил почти 10 лет за статус «положенца»

В Москве суд приговорил к девяти годам колонии криминального авторитета Рыскелди Абдыгапарова. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

«Он признан виновным по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). <…> С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы суд приговорил Абдыгапарова к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Суд установил, что осенью 2020 года Абдыгапаров умышленно занял высшее положение в преступной иерархии, получив с одобрения так называемого вора в законе в присутствии иных криминальных авторитетов криминальный статус «положенец» и уголовное прозвище. Свой статус заключенный использовал в том числе в целях распределения преступных доходов.

По данным на 2025 год в России и мире насчитывается около 400 воров в законе, около 100 из которых находятся в местах лишения свободы. При этом российские правоохранительные органы годами ведут борьбу против обладателей воровских титулов».

Ранее известный вор в законе Вася Бандит не признал вину по своему делу.