Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Москве криминальный авторитет получил почти 10 лет за статус «положенца»

Виталий Аньков/РИА Новости

В Москве суд приговорил к девяти годам колонии криминального авторитета Рыскелди Абдыгапарова. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

«Он признан виновным по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). <…> С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы суд приговорил Абдыгапарова к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Суд установил, что осенью 2020 года Абдыгапаров умышленно занял высшее положение в преступной иерархии, получив с одобрения так называемого вора в законе в присутствии иных криминальных авторитетов криминальный статус «положенец» и уголовное прозвище. Свой статус заключенный использовал в том числе в целях распределения преступных доходов.

По данным на 2025 год в России и мире насчитывается около 400 воров в законе, около 100 из которых находятся в местах лишения свободы. При этом российские правоохранительные органы годами ведут борьбу против обладателей воровских титулов».

Ранее известный вор в законе Вася Бандит не признал вину по своему делу.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!