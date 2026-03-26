Россиянам объяснили, что означают звонки с молчанием в трубку

Звонки с молчанием в трубку, как правило, неслучайны — это целенаправленный этап подготовки к мошеннической атаке. Об этом в интервью RT предупредил старший преподаватель кафедры КБ-14 «Цифровые технологии обработки данных» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Игорь Котиливец.

«Когда абонент берет трубку и слышит тишину или короткий щелчок, автоматизированная система фиксирует ключевое событие: номер активен, и к нему привязан живой человек, готовый отвечать на звонки», — объяснил эксперт.

Сам по себе звонок с молчанием безопасен для абонента, однако в след за ним в ближайшее время могут побеспокоить «сотрудники службы безопасности банка», «полиции», а также «инвестиционные консультанты» и прочие, добавил он.

До этого россиянам рассказали, что мошенники устанавливают на гаджеты шпионов незаметно для их владельцев. Обнаружить такую программу на устройстве могут только антивирусы и защитные приложения.

Как отмечал специалист по кибербезопасности Алексей Курочкин, iPhone и прочей продукции iOS это практически не грозит, а вот Android заразить легче, поэтому лучше принять меры профилактики.

Ранее в МВД объяснили, зачем мошенники «угоняют» аккаунты в мессенджерах.