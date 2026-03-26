Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянам объяснили, что означают звонки с молчанием в трубку

Аналитик Котилевец: за молчанием в трубку следуют мошеннические звонки
Pavel_Kostenko/Shutterstock/FOTODOM

Звонки с молчанием в трубку, как правило, неслучайны — это целенаправленный этап подготовки к мошеннической атаке. Об этом в интервью RT предупредил старший преподаватель кафедры КБ-14 «Цифровые технологии обработки данных» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Игорь Котиливец.

«Когда абонент берет трубку и слышит тишину или короткий щелчок, автоматизированная система фиксирует ключевое событие: номер активен, и к нему привязан живой человек, готовый отвечать на звонки», — объяснил эксперт.

Сам по себе звонок с молчанием безопасен для абонента, однако в след за ним в ближайшее время могут побеспокоить «сотрудники службы безопасности банка», «полиции», а также «инвестиционные консультанты» и прочие, добавил он.

До этого россиянам рассказали, что мошенники устанавливают на гаджеты шпионов незаметно для их владельцев. Обнаружить такую программу на устройстве могут только антивирусы и защитные приложения.

Как отмечал специалист по кибербезопасности Алексей Курочкин, iPhone и прочей продукции iOS это практически не грозит, а вот Android заразить легче, поэтому лучше принять меры профилактики.

Ранее в МВД объяснили, зачем мошенники «угоняют» аккаунты в мессенджерах.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!