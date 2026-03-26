Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В МВД объяснили, зачем мошенники «угоняют» аккаунты в мессенджерах

Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники похищают аккаунты пользователей в мессенджерах, чтобы обманывать большое количество людей от чужого имени. Об этом сообщили в Telegram-канале УБК (управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий) МВД России.

«Зачем мошенники «угоняют» аккаунты в мессенджерах? Им нужен не сам аккаунт, а доверие, которое к нему уже «привязано», — объяснили правоохранители.

По их словам, похищенные имя, фотография, история переписки дают преступникам значительные возможности. Используя чужой аккаунт, они могут обмануть не одного, а сразу несколько человек: его родственников и коллег, соседей в домовом чате и пр. В УБК пояснили, что после захвата аккаунта мошенники могут действовать по нескольким направлениям. Например, рассылать списку контактов вредоносные файлы и фишинговые ссылки, использовать профиль для выманивания кода из СМС или получения доступа к банковским и государственным сервисам.

В управлении добавили, что защитить профиль от «угона» просто. Нельзя никому диктовать коды из СМС, всегда использовать двухфакторную аутентификацию и помнить, что даже сообщение от знакомого аккаунта не гарантирует, что пишет знакомый человек.

Ранее стало известно, как мошенники превращают iPhone в «кирпич» через Telegram.

 
Теперь вы знаете
Зачем Минздрав советует сдать анализы любителям бани и сауны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!