В МВД объяснили, зачем мошенники «угоняют» аккаунты в мессенджерах

Мошенники похищают аккаунты пользователей в мессенджерах, чтобы обманывать большое количество людей от чужого имени. Об этом сообщили в Telegram-канале УБК (управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий) МВД России.

«Зачем мошенники «угоняют» аккаунты в мессенджерах? Им нужен не сам аккаунт, а доверие, которое к нему уже «привязано», — объяснили правоохранители.

По их словам, похищенные имя, фотография, история переписки дают преступникам значительные возможности. Используя чужой аккаунт, они могут обмануть не одного, а сразу несколько человек: его родственников и коллег, соседей в домовом чате и пр. В УБК пояснили, что после захвата аккаунта мошенники могут действовать по нескольким направлениям. Например, рассылать списку контактов вредоносные файлы и фишинговые ссылки, использовать профиль для выманивания кода из СМС или получения доступа к банковским и государственным сервисам.

В управлении добавили, что защитить профиль от «угона» просто. Нельзя никому диктовать коды из СМС, всегда использовать двухфакторную аутентификацию и помнить, что даже сообщение от знакомого аккаунта не гарантирует, что пишет знакомый человек.

