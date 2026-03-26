Киберэксперт объяснил, как защититься от шпионского софта на смартфоне

Мошенники действительно могут установить на гаджет шпионский софт, но все зависит от того, какое устройство использует человек. Так, iPhone и прочей продукции iOS это практически не грозит, а вот Android заразить легче, поэтому лучше принять меры профилактики, рассказал 360.ru специалист по кибербезопасности Алексей Курочкин.

«iOS проверяет все доступы к каждой программе, которую вы публикуете. И вы должны обосновать, для чего вам этот доступ нужен», — пояснил специалист.

А вот к Android мошенникам получить доступ проще, поэтому владельцам устройств с этой ОС лучше позаботиться о том, как себя обезопасить, отметил он. Он посоветовал для этого скачивать приложения строго с официальных площадок – Google Play или RuStore , а также всегда внимательно изучать, к чему они запрашивают доступ при установке. Так, например, если пользователь хочет скачать обычную игру, то она не должна получать доступ к контактам, камере, записи экрана и так далее. Если же приложение присылает такой запрос, то это сразу должно насторожить, заключил киберэксперт.

Напомним, накануне россиянам рассказали, что мошенники устанавливают на гаджеты шпионские программы незаметно для их владельцев. Подчеркивается, что чаще злоумышленники используют для наблюдения смартфоны, планшеты и компьютеры, заражая эти устройства специальным вредоносным программным обеспечением. Обнаружить такую программу на устройстве могут только антивирусы и защитные приложения.

