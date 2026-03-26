Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Киберэксперт объяснил, как защититься от шпионского софта на смартфоне

Киберэксперт Курочкин: шпионский софт мошенники чаще устанавливают на Android
Мошенники действительно могут установить на гаджет шпионский софт, но все зависит от того, какое устройство использует человек. Так, iPhone и прочей продукции iOS это практически не грозит, а вот Android заразить легче, поэтому лучше принять меры профилактики, рассказал 360.ru специалист по кибербезопасности Алексей Курочкин.

«iOS проверяет все доступы к каждой программе, которую вы публикуете. И вы должны обосновать, для чего вам этот доступ нужен», — пояснил специалист.

А вот к Android мошенникам получить доступ проще, поэтому владельцам устройств с этой ОС лучше позаботиться о том, как себя обезопасить, отметил он. Он посоветовал для этого скачивать приложения строго с официальных площадок – Google Play или RuStore , а также всегда внимательно изучать, к чему они запрашивают доступ при установке. Так, например, если пользователь хочет скачать обычную игру, то она не должна получать доступ к контактам, камере, записи экрана и так далее. Если же приложение присылает такой запрос, то это сразу должно насторожить, заключил киберэксперт.

Напомним, накануне россиянам рассказали, что мошенники устанавливают на гаджеты шпионские программы незаметно для их владельцев. Подчеркивается, что чаще злоумышленники используют для наблюдения смартфоны, планшеты и компьютеры, заражая эти устройства специальным вредоносным программным обеспечением. Обнаружить такую программу на устройстве могут только антивирусы и защитные приложения.

Ранее мошенники начали активно использовать ботов в атаках против россиян.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
