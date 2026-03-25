Россиян предупредили о рисках фиктивного развода

В России за фиктивный развод не предусмотрена специальная ответственность. Однако такие действия могут быть признаны недобросовестными и повлечь за собой правовые последствия. Об этом RT рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Специалист объяснил, что некоторые пары регистрируют фиктивный развод, чтобы получить государственные выплаты и пособия, минимизировать риски при делении бизнеса и дорогого имущества, уклониться от выплат по долговым обязательствам, иммигрировать, оптимизировать процедуры банкротства, а также утаивать имущество госслужащего, его доходы и произведенные расходы.

Однако, по словам юриста, доказать фиктивность развода удастся с помощью показаний свидетелей, факта совместного проживания и отдыха пары, совместного воспитания общих детей и отсутствия раздела имущества.

«Поскольку довольно трудно отличить факт первоначального развода под воздействием объективных факторов и дальнейшего совместного проживания бывших супругов в результате примирения без оформления нового брака от умышленного расторжения брака, никакой ответственности за такие действия не предусмотрено», — отметил он.

Эксперт предупредил, что в ряде случаев суд может признать расторжение брака недобросовестным. Тогда супруги могут столкнуться с определенными правовыми последствиями, в числе которых взыскание долгов, фиксация нарушения трудовой дисциплины и изменение решения по долговым обязательствам.

Адвокат Адвокатской палаты Москвы Галина Иванова до этого рассказала «Газете.Ru», что долг по банкротству все чаще признают общим обязательством супругов.

