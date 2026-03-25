Пропавшую в Таиланде россиянку нашли в могиле

В Бангкоке обнаружили тело пропавшей в конце декабря россиянки из Башкирии

Гражданку России Веронику Партнову, которая пропала в декабре 2025 года, нашли похороненной в Бангкоке. Об этом сообщили РИА Новости российские волонтеры.

По их информации, женщину похоронили во временной могиле на кладбище для невостребованных тел при Институте судебно-медицинской экспертизы Таиланда в Бангкоке. В это учреждение ее тело было доставлено из Паттайи.

Россиянка из Башкирии перестала выходить на связь с родственниками в конце прошлого года. Во время поисков выяснилось, что местные власти обнаружили ее тело в квартире в кондоминиуме в Паттайе 27 декабря.

Накануне стало известно, что 49-летнего россиянина обнаружили мертвым в арендованной комнате на Гоа. Турист по имени Василий отдыхал на курорте Морджим, который часто называют «русской деревней» из-за большого числа русскоговорящих жителей. По информации источника, перед поездкой мужчина жил в Нижнем Новгороде и с 2012 года состоял на учете у нарколога.

Ранее в Паттайе обнаружили тело пропавшего россиянина, за освобождение которого требовали выкуп.