В Молдавии экстренно поднимут цены на проезд из-за подорожания топлива

Правительство Молдавии в срочном порядке отреагировало на резкий скачок цен на топливо, утвердив на экстренном заседании увеличение тарифов на междугородние и пригородные пассажирские перевозки. Об этом сообщил вице-премьер и министр транспорта Владимир Боля в Кишиневе, пишет РИА Новости.

Предпринятые меры стали ответом на предупреждение Ассоциации работодателей операторов автомобильного транспорта о возможной приостановке до 80% регулярных рейсов по всей стране из-за удорожания горючего. По информации директора Южного автовокзала Кишинева Адриана Филипповича, уже было отменено около половины рейсов из-за отказа перевозчиков выходить на маршруты.

«Мы вводим временный механизм, который привязывает стоимость проезда к ситуации на рынке нефтепродуктов. Это вынужденная мера, необходимая для сохранения работы системы общественного транспорта. Как только цены на топливо стабилизируются, мы вернемся к прежним тарифам», — пояснил Боля.

Он добавил, что ранее расчеты перевозчиков основывались на цене дизельного топлива в 21 лей ($1,2) за литр, в то время как 26 марта его стоимость превысила 30,7 лея ($1,74). Новая методика позволит оперативно корректировать цены в зависимости от котировок Национального агентства по регулированию в энергетике.

В соответствии с новой методикой, тариф на межрайонные рейсы увеличится с 75 до 87 банов за километр (около $0,05), а на региональные – с 85 до 98 банов (около $0,06).

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее сообщалось, что крупнейшая авиакомпания США сократит количество рейсов из-за роста цен на топливо.

 
