Крупнейшая авиакомпания США сократит количество рейсов из-за роста цен на топливо

Reuters: рост цен на топливо заставил United Airlines отменить часть рейсов
Kevin Hackert/Shutterstock/FOTODOM

Одна из крупнейших пассажирских авиакомпаний США United Airlines отменит около 5% рейсов из-за подорожания топлива на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо генерального директора авиаперевозчика Скотта Кирби сотрудникам.

По словам Кирби, если цены не изменятся, то расходы на авиационное топливо вырастут на $11 млрд в год. Компания рассчитывает восстановить число выполняемых рейсов осенью 2026 года.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее в ЕС придумали способ снизить цены на энергоносители.

 
«Крутой Уокер» и еще 6 знаковых фильмов с Чаком Норрисом: почему их стоит посмотреть
