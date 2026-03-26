Стоматолог назвала продукты, которые вредят зубам

Стоматолог Першина: кислые напитки вредят здоровью зубов
Некоторые категории продуктов, в числе которых липкие сладости и кислые напитки, могут навредить здоровью зубов. Об этом RT рассказала врач-стоматолог Ирина Першина.

«Есть продукты сладкие, липкие (конфеты, печенье). Это какие-то простые углеводы, которые к тому же обладают большой адгезией, способны оседать на зубах и плохо вычищаться», — предупредила специалист.

Она подчеркнула, что также на состоянии зубов негативно отражаются кислые напитки, которые разъедают эмаль. Газированные напитки с содержанием ортофосфорной кислоты уничтожают важные компоненты, делая зубы более уязвимыми к разрушению. Помимо этого, ухудшить здоровье зубов могут алкоголь и продукты с добавлением стойких красителей, которые окрашивают эмаль.

Стоматолог также напомнила, что зубам вредят перепады температур, которые провоцируют возникновение трещин.

Наиболее безопасным для эмали напитком является чистая питьевая вода. Кроме того, пользу могут принести твердые фрукты и овощи, например морковь, яблоки, груши или редька.

Врач — стоматолог-терапевт, ассистент кафедры терапевтической стоматологии Института Стоматологии Пироговского университета Анастасия Хритова до этого рассказала «Газете.Ru», что яркие ягоды, такие как малина или черника, пигментированные соусы, красное вино, шоколад, а также кофе и чай могут повлиять на цвет эмали зубов. В результате чрезмерного употребления такой пищи может появиться темный налет.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на лечении зубов.

 
Айтишников в России будут быстрее лишать отсрочки от армии. Всех заберут служить?
