Россиянам рассказали, как сэкономить на лечении зубов

Врач Омаров: чтобы сэкономить на лечении зубов, надо посещать стоматолога раз в полгода
Один из главных способов сэкономить на лечении зубов — регулярно проходить профилактические осмотры. Обычно стоматолога стоит посещать раз в полгода, хотя точную частоту врач определяет индивидуально. Об этом «Газете.Ru» рассказал совладелец и главный врач клиники доктора Омарова Шамиль Омаров.

«За это время на зубах успевают появиться налет и камень, а небольшие проблемы проще убрать сразу. Лечение кариеса в Москве сейчас может стоить 15–25 тыс. рублей, но если затянуть, через несколько месяцев или год сумма нередко увеличивается вдвое. Если же дело дойдет до осложнений, удаления зуба, импланта и коронки, расходы могут превысить 100 тыс. рублей. На практике пациенты нередко отказываются лечить кариес на ранней стадии, когда проблема еще небольшая. Однако через год человек может вернуться уже с пульпитом. Тогда приходится лечить каналы и ставить коронку, а стоимость такой помощи оказывается в несколько раз выше», — отметил Омаров.

По его словам, другой способ избежать лишних трат — качественный домашний уход. Врач советует чистить зубы два раза в день, уделяя внимание не только зубам, но и деснам. Дополнительно можно использовать ополаскиватели, зубную нить и ирригатор, добавил врач. Такой уход помогает снизить риск кариеса, гингивита, пародонтита и других заболеваний, из-за которых люди чаще всего обращаются к стоматологу, уточнил Омаров.

Он также рекомендовал не откладывать ортодонтическое лечение. По его словам, неправильный прикус может привести не только к проблемам с зубами, но и к другим последствиям, включая раннюю потерю зубов. В результате лечение в будущем может обойтись заметно дороже, сказал врач.

Кроме того, он обратил внимание на важность качественной диагностики: в некоторых случаях перед лечением полезно сделать 3D-снимок челюсти или компьютерную томографию. Это помогает точнее увидеть проблему и составить оптимальный план лечения без лишних процедур, сказал Омаров.

Отдельно эксперт рекомендовал внимательно подходить к выбору клиники — при постоянном обслуживании пациенты могут получать скидки, рассрочку и другие льготные условия. Иногда клиники предлагают семейные программы, что тоже помогает сократить расходы, уточнил врач. При выборе стоит смотреть на оснащение, состав специалистов, отзывы и примеры работ, посоветовал Омаров.

«Еще один способ вернуть часть потраченных денег — оформить налоговый вычет. Он позволяет компенсировать 13% расходов на лечение», — заключил Омаров.

Ранее сообщалось, что услуги стоматологов резко подорожали.

 
