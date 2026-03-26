Российские следователи выясняют личности атаковавших газовоз у берегов Мальты

Следователи продолжают устанавливать личности организаторов и исполнителей атаки на российский газовоз «Арктик Метагаз», следовавший из Мурманска в Китай. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, пишет РИА Новости.

«В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление конкретных исполнителей и организаторов преступления», — сказала Петренко.

Также она рассказала, что к текущему моменту сотрудники СК выяснили, что судно было атаковано с применением не менее двух беспилотников и как минимум трех безэкипажных катеров. При этом дроны были оснащены взрывными устройствами.

«Арктик Метагаз» подвергся атаке 3 марта текущего года, когда находился у берегов Мальты. По данным министерства иностранных дел РФ, судно перевозило более 100 тыс. кубометров сжиженного природного газа. В результате ударов газовоз потерял ход и электропитание, также на нем произошел взрыв с последующим возгоранием. На борту находились 30 членов экипажа — всем им удалось спастись, но два человека получили травмы.

Ранее в МИД РФ назвали терактом нападение на «Арктик Метагаз».