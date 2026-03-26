Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Российские следователи выясняют личности атаковавших газовоз у берегов Мальты

СК РФ: следователи устанавливают исполнителей атаки на судно «Арктик Метагаз»
bbbreaking/Telegram

Следователи продолжают устанавливать личности организаторов и исполнителей атаки на российский газовоз «Арктик Метагаз», следовавший из Мурманска в Китай. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, пишет РИА Новости.

«В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление конкретных исполнителей и организаторов преступления», — сказала Петренко.

Также она рассказала, что к текущему моменту сотрудники СК выяснили, что судно было атаковано с применением не менее двух беспилотников и как минимум трех безэкипажных катеров. При этом дроны были оснащены взрывными устройствами.

«Арктик Метагаз» подвергся атаке 3 марта текущего года, когда находился у берегов Мальты. По данным министерства иностранных дел РФ, судно перевозило более 100 тыс. кубометров сжиженного природного газа. В результате ударов газовоз потерял ход и электропитание, также на нем произошел взрыв с последующим возгоранием. На борту находились 30 членов экипажа — всем им удалось спастись, но два человека получили травмы.

Ранее в МИД РФ назвали терактом нападение на «Арктик Метагаз».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
