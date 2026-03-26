Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Стали известны подробности об атаке на «Арктик Метагаз» у берегов Мальты

СК РФ: судно «Арктик Метагаз» было атаковано двумя дронами и тремя катерами
soc_aire/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский газовоз «Арктик Метагаз» был атакован у берегов Мальты с помощью двух беспилотников и трех безэкипажных катеров. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, передает РИА Новости.

«По российскому судну, перевозившему сжиженный газ, нанесены удары при помощи не менее двух беспилотных летательных аппаратов и не менее трех безэкипажных катеров, снабженных взрывными устройствами», — рассказала она.

Как отметила Петренко, газовоз получил значительные повреждения в результате ударов. Более того, на судне произошла детонация газа.

В настоящее время сотрудники СК продолжают устанавливать обстоятельства ЧП в Средиземном море. Также следователи пытаются выяснить личности исполнителей и организаторов атаки на «Арктик Метагаз».

Российский газовоз, следовавший из Мурманска в Китай, подвергся атаке 3 марта текущего года. Комментируя ситуацию, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что «Арктик Метагаз» перевозил более 100 тыс. кубометров сжиженного природного газа. После ударов судно потеряло ход и электропитание, на нем произошел пожар. Всех членов экипажа — 30 человек — удалось спасти. Двое из них получили травмы.

Ранее поврежденный «Арктик Метагаз» решили отбуксировать в ливийский порт.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!