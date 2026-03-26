Стали известны подробности об атаке на «Арктик Метагаз» у берегов Мальты

Российский газовоз «Арктик Метагаз» был атакован у берегов Мальты с помощью двух беспилотников и трех безэкипажных катеров. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, передает РИА Новости.

«По российскому судну, перевозившему сжиженный газ, нанесены удары при помощи не менее двух беспилотных летательных аппаратов и не менее трех безэкипажных катеров, снабженных взрывными устройствами», — рассказала она.

Как отметила Петренко, газовоз получил значительные повреждения в результате ударов. Более того, на судне произошла детонация газа.

В настоящее время сотрудники СК продолжают устанавливать обстоятельства ЧП в Средиземном море. Также следователи пытаются выяснить личности исполнителей и организаторов атаки на «Арктик Метагаз».

Российский газовоз, следовавший из Мурманска в Китай, подвергся атаке 3 марта текущего года. Комментируя ситуацию, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что «Арктик Метагаз» перевозил более 100 тыс. кубометров сжиженного природного газа. После ударов судно потеряло ход и электропитание, на нем произошел пожар. Всех членов экипажа — 30 человек — удалось спасти. Двое из них получили травмы.

Ранее поврежденный «Арктик Метагаз» решили отбуксировать в ливийский порт.