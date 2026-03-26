Россиянам объяснили, почему весной одолевает сонливость

Врач Царева: весенняя сонливость может возникать из-за нехватки витаминов
Как правило, с приходом весны и увеличением продолжительности светового дня становится легче просыпаться. Если же этого не происходит, значит организм сигнализирует о проблемах, сообщила в интервью «Радио 1» врач-сомнолог, руководитель сомнологической службы Елена Царева.

«Если такого не происходит (бодрого пробуждения), значит, что-то уже не так. Нужно открыть окна, если зимняя привычка зашторивать осталась», — посоветовала специалист.

По ее словам, сонливость может также возникать из-за нехватки витаминов (D и В), железа и йода. Кроме того, весной обостряются психические состояния, включая депрессию и тревожные расстройства.

Невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская до этого говорила, что с наступлением весны многие люди не испытывают ожидаемой радости, так как в это время меняется гормональный фон. По словам эксперта, продолжительность светового дня отражается на работе гипофиза и эпифиза — отделов мозга, отвечающих за суточные ритмы и функционирование эндокринной системы.

