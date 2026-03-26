Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали Иран
Наука

Врач развеял миф о вреде одной бессонной ночи

The Guardian: мозг человека способен устранить последствия одной бессонной ночи
thebigland/Shutterstock/FOTODOM

Одна бессонная ночь сама по себе не наносит серьезного вреда здоровью — в мозге существуют компенсаторные механизмы, способные минимизировать дискомфорт. Об этом в беседе с The Guardian рассказал профессор неврологии и медицины сна Гай Лешцинер из Королевского колледжа Лондона.

По словам специалиста, распространенное мнение о том, что человеку обязательно нужно спать строго восемь часов в сутки, является упрощением. Потребность во сне у разных людей может отличаться. Если человек не испытывает усталости, сонливости или проблем с концентрацией, то его режим сна можно считать нормальным, даже если он спит меньше восьми часов.

Невролог также отметил, что единичная ночь без полноценного сна обычно не приводит к серьезным последствиям — мозг способен компенсировать кратковременный недосып. При этом человек может временно ощущать раздражительность, стресс или снижение внимательности, однако долгосрочного вреда для здоровья это, как правило, не наносит.

В то же время Лешцинер подчеркнул, что регулярный недосып может быть опасен. Хроническое сокращение сна связано с повышенным риском когнитивных нарушений, сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Кроме того, постоянная нехватка сна негативно влияет на работу иммунной и нервной систем.

Поэтому, по словам врача, важнее не строгое соблюдение универсальных норм, а стабильный режим сна и общее самочувствие человека.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!