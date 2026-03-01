Развеян миф о подходящей обуви при остеоартрите

Conversation: обувь с поддержкой стопы не всегда облегчает боль при остеоартрите

Устойчивая обувь с поддержкой стопы может снизить нагрузку на суставы при остеоартрите колена, но не улучшить состояние при проблемах с тазобедренным. Об этом изданию The Conversation рассказал доктор Кейд Патерсон, доцент Мельбурнского университета.

Остеоартрит — хроническое заболевание, при котором разрушаются хрящи и другие структуры сустава. Чаще всего страдают колени и тазобедренные суставы, что затрудняет ходьбу и снижает качество жизни. Поскольку радикального лечения нет, важную роль играет выбор обуви.

По словам ученого, обувь влияет на распределение нагрузки при каждом шаге. Например, каблук высотой около шести сантиметров увеличивает нагрузку на колени в среднем на 23% по сравнению с ходьбой босиком. Жесткая подошва и выраженная поддержка свода стопы также могут повышать нагрузку на коленный сустав — до 15% и 6% соответственно.

В исследовании 2017 года у людей с остеоартритом колена плоская и гибкая обувь снижала нагрузку на сустав в среднем на 9% по сравнению с устойчивыми моделями. Однако клинические данные оказались более неоднозначными.

В новом исследовании с участием 120 пациентов с остеоартритозом тазобедренного сустава сравнили два типа обуви: на плоской гибкой подошве и устойчивые модели с супинатором. Участники носили их не менее шести часов в день в течение полугода. Существенной разницы в снижении боли в бедре выявлено не было.

«Различия могут быть связаны с особенностями нагрузки: при коленном остеоартрите она выше, и стабильная обувь может эффективнее ее компенсировать. Вместе с тем плоская обувь чаще вызывает жалобы на боль в стопах», – объясняет эксперт.

Эксперт советует людям с остеоартритом колена отдавать предпочтение устойчивым моделям с поддержкой, а пациентам с поражением тазобедренного сустава — ориентироваться на комфорт. Всем пожилым людям рекомендуется избегать тесной обуви и высоких каблуков из-за риска падений.

