Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Наука

Россиянам рассказали про популярную позу, которая «убивает» позвоночник

Врач Симкин: длительное стояние в позе мойщика посуды опасно для здоровья спины
Shutterstock

Длительное стояние внаклонку, как при мытье посуды, может привести к образованию протрузий и грыж межпозвонковых дисков. Этой позы особенно важно избегать тем, у кого уже есть проблемы с позвоночником, рассказал «Газете.Ru» врач-остеопат, руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин.

«Стоять с согнутой спиной время от времени приходится большинству из нас. Например – когда мы работаем в огороде, купаем ребенка, моем полы или посуду. В такой позе происходит сжатие переднего отдела межпозвонковых дисков, из-за чего расположенное внутри них желеобразное ядро постепенно выдавливается назад и образует выпячивание. В норме оно ограничивается особым волокнистым кольцом, которое удерживает диск от избыточного растяжения и разрыва. Однако если стоять внаклонку часто и подолгу, то через какое-то время волокна этого кольца растягиваются и рискуют лопнуть, что приведет к образованию грыжи. Содержимое диска начнет давить на нервы и спинномозговые корешки, вызывая сильную боль и онемение конечностей. Сдавлению также может подвергнуться спинной мозг, что уже чревато частичной или даже полной потерей подвижности рук или ног», – объяснил врач.

Грыжа диска – это весьма серьезное заболевание, которое требует сложного лечения вплоть до хирургического вмешательства. Так что если вы хотя бы время от времени испытываете дискомфорт в спине, то важно своевременно оценить риски и разобраться в причинах сжатия. Например, с помощью остеопатической диагностики. Не менее важно соблюдать ряд рекомендаций при работе с согнутой спиной.

«Прежде всего, необходимо правильно организовать пространство. Рабочую поверхность на кухне следует разместить на уровне локтя, а если ей одновременно пользуются люди с разным ростом – сделать несколько разных по высоте поверхностей или использовать стол с плавной регулировкой по высоте. Используйте дополнительные аксессуары. Например, на кухне – большую разделочную доску, установленную на подставки нужной высоты. Для работы на грядках приобретите небольшую складную скамеечку, используйте удобный садовый инструмент, чтобы избежать лишних наклонов», – посоветовал доктор.

Если работать внаклонку приходится часто, то рационально будет использовать поясничный корсет. Он подтянет живот, и тем самым снимет избыточную нагрузку с позвоночника. Еще одно не менее важное правило: чем неудобнее поза – тем чаще следует делать перерывы. Не забывайте периодически распрямляться и потягиваться. Это поможет ядрам межпозвонковых дисков вернуться в физиологичное положение и избежать чрезмерного растягивания волокнистого кольца.

Ранее врач предупредил, что ночная боль в копчике может указывать на рак. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27639307_rnd_6",
    "video_id": "record::7d3ab97d-9f99-4e28-a087-0b4b090d492c"
}
 
Теперь вы знаете
Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+