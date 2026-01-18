Россиянам рассказали про популярную позу, которая «убивает» позвоночник

Длительное стояние внаклонку, как при мытье посуды, может привести к образованию протрузий и грыж межпозвонковых дисков. Этой позы особенно важно избегать тем, у кого уже есть проблемы с позвоночником, рассказал «Газете.Ru» врач-остеопат, руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин.

«Стоять с согнутой спиной время от времени приходится большинству из нас. Например – когда мы работаем в огороде, купаем ребенка, моем полы или посуду. В такой позе происходит сжатие переднего отдела межпозвонковых дисков, из-за чего расположенное внутри них желеобразное ядро постепенно выдавливается назад и образует выпячивание. В норме оно ограничивается особым волокнистым кольцом, которое удерживает диск от избыточного растяжения и разрыва. Однако если стоять внаклонку часто и подолгу, то через какое-то время волокна этого кольца растягиваются и рискуют лопнуть, что приведет к образованию грыжи. Содержимое диска начнет давить на нервы и спинномозговые корешки, вызывая сильную боль и онемение конечностей. Сдавлению также может подвергнуться спинной мозг, что уже чревато частичной или даже полной потерей подвижности рук или ног», – объяснил врач.

Грыжа диска – это весьма серьезное заболевание, которое требует сложного лечения вплоть до хирургического вмешательства. Так что если вы хотя бы время от времени испытываете дискомфорт в спине, то важно своевременно оценить риски и разобраться в причинах сжатия. Например, с помощью остеопатической диагностики. Не менее важно соблюдать ряд рекомендаций при работе с согнутой спиной.

«Прежде всего, необходимо правильно организовать пространство. Рабочую поверхность на кухне следует разместить на уровне локтя, а если ей одновременно пользуются люди с разным ростом – сделать несколько разных по высоте поверхностей или использовать стол с плавной регулировкой по высоте. Используйте дополнительные аксессуары. Например, на кухне – большую разделочную доску, установленную на подставки нужной высоты. Для работы на грядках приобретите небольшую складную скамеечку, используйте удобный садовый инструмент, чтобы избежать лишних наклонов», – посоветовал доктор.

Если работать внаклонку приходится часто, то рационально будет использовать поясничный корсет. Он подтянет живот, и тем самым снимет избыточную нагрузку с позвоночника. Еще одно не менее важное правило: чем неудобнее поза – тем чаще следует делать перерывы. Не забывайте периодически распрямляться и потягиваться. Это поможет ядрам межпозвонковых дисков вернуться в физиологичное положение и избежать чрезмерного растягивания волокнистого кольца.

