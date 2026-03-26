ММК не намерен сокращать персонал после приостановки части агрегатов

Сергей Крылов

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) не планирует проводить сокращения штата в связи с временной приостановкой работы некоторых производственных мощностей. Об этом заявил председатель совета директоров ММК Виктор Рашников, пишет ТАСС.

«Ряд агрегатов временно не работает. Но персонал сокращать мы не будем, просто будем перераспределять на площадки — там, где он недозагружен, перераспределять на те агрегаты, где есть загрузка. Поэтому ничего такого сверхъестественного», — подчеркнул Рашников, общаясь с прессой на полях съезда РСПП.

Он охарактеризовал ситуацию как «временную».

«Персонал останется на своих местах, и никаких сокращений не предвидится», — заверил глава комбината.

21 марта генеральный директор ММК Павел Шиляев сообщал о планах по сокращению управленческого аппарата на 10% и остановке части производственного оборудования.

Ранее в ММК рассказали, нуждается ли комбинат в дополнительной господдержке.

 
Зачем Минздрав советует сдать анализы любителям бани и сауны
