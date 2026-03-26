В ММК рассказали, нуждается ли комбинат в дополнительной господдержке

Рашников: ММК не намерен обращаться за помощью к подкомиссии Минфина РФ

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) в настоящее время не нуждается в дополнительной государственной поддержке, заявил председатель совета директоров компании Виктор Рашников. Его слова передает ТАСС.

Специалист пообщался с журналистами в кулуарах XXXV съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. В ходе беседы он рассказал, что ММК в данный момент не планирует обращаться за помощью в соответствующую подкомиссию министерства финансов РФ.

«Определенная какая-то помощь тем компаниям, которые где-то находятся на грани, есть. Мы, слава богу, пока проходим», — отметил Рашников.

21 марта генеральный директор ММК Павел Шиляев сообщил, что руководство компании было вынуждено принять решение об уменьшении численности персонала на 10%. Причиной послужило падение загрузки предприятия до 60%. В прошлом году комбинат был загружен на 70–80% и работал с минимальной рентабельностью. Однако чистый убыток ММК по итогам 2025 года составил 15 млрд рублей.

В начале марта текущего года была остановлена на консервацию шахта Чертинская-Коксовая «ММК-Уголь» и выведена из работы часть агрегатов «ММК-Метиз». Кроме того, сотрудников и агрегаты Лысьвенского металлургического завода перевели на режим сокращенного рабочего времени.

Ранее ММК после долгого перерыва возобновил закупки железорудного сырья в Казахстане.