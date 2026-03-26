В школах Челябинской области усилят меры безопасности после нападения подростка

Министерство образования Челябинской области приняло решение об усилении мер безопасности в школах после нападения ученика. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

«Дано поручение проверить и усилить работу в образовательных организациях. Сегодня будет проведено внеплановое совещание с руководителями муниципалитетов и организаций среднего профессионального образования по вопросам усиления профилактической работы и мер безопасности», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что сотрудники взаимодействуют с семьей подростка.

В Челябинске девятиклассник принес в школу арбалет и сигнальный пистолет и выстрелил в одноклассницу, попав ей в лицо. Пострадали также три учителя, в которых подросток распылил перцовый баллончик. После нападения он попытался скрыться и выпал с четвертого этажа, получив травмы. СМИ приводят разные причины того, почему девятиклассник напал на одноклассницу. РЕН ТВ со ссылкой на ученицу школы сообщил, что спровоцировать подростка могла травля. Подробнее о нападении — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появилось фото с места нападения подростка с арбалетом в школе Челябинска.

 
