Пенсионерам напомнили о риске потерять субсидии из-за сдачи квартиры в аренду

Сдача жилья в аренду требует от пенсионеров полной прозрачности и проверки всех зависящих от этого мер поддержки. В некоторых случаях доходы от этого могут повлиять на предоставление льгот и субсидий, предупредила в беседе с RT член центрального совета партии «Справедливая Россия», экс-сенатор Ольга Епифанова.

Сам по себе факт сдачи квартиры в аренду не лишает пенсионера его статуса и базовых пенсионных льгот, подчеркнула она. Имея статус самозанятого, пенсионер не считается трудоустроенным, так как налог на профессиональный доход не предполагает уплату пенсионных взносов в Соцфонд. Ситуация может измениться, только если самозанятый пенсионер добровольно платит взносы, пояснила специалист.

Однако на меры поддержки сдача аренды может повлиять, отметила Епифанова.

«Скажем, на «Госуслугах» прямо указано, что субсидия на оплату ЖКУ рассчитывается с учётом совокупного дохода, а на официальных госпорталах, применяющих правила по постановлению правительства России №761, отдельно отмечено, что при расчёте учитываются и доходы от сдачи имущества в аренду», — пояснила она.

Таким образом, под риск попадают не пенсионные выплаты, а прочие адресные льготы, которые выводят доход пенсионера за рамки, в пределах которых они назначаются. В то же время сохраняется федеральная льгота по налогу на имущество, но при условии, что это имущество не используется для предпринимательства, отметила Епифанова. Она предложила также закрепить порядок информирования пенсионеров о том, какие выплаты сохраняются, а какие отменятся при сдаче жилья в аренду, отметив, что так россияне смогли бы оперативно получать информацию без траты времени на уточнения.

