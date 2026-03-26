«Всем на все плевать»: в России оценили идею запретить увольнение будущих отцов

Если в России утвердят инициативу депутатов на запрет увольнения мужчин, чьи жены находятся в положении, то это уведет весь рынок труда в серую зону, считает HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «Амалко» Гарри Мурадян. Никто не будет поддерживать таких работников, подчеркнул он в беседе с НСН, комментируя соответствующее предложение депутатов.

По мнению специалиста, перспектив у данной инициативы нет, так как ее реализация грозит тем, что работать будет некому – все уйдут в серую зону.

«В положение никто не входит, всем на все плевать, берут и увольняют, ни в чем не разбираются. Ты мужчина, ты и решай свои проблемы, а прикрываться женщиной как-то не принято», — заключил Мурадян.

Напомним, законопроект о запрете увольнять мужчину во время беременности жены в Госдуму внесли депутаты от фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Кузнецов и Дмитрий Гусев. Сейчас запрет на увольнение по инициативе работодателя в РФ распространяется на беременных женщин, женщин с детьми до 3 лет, одиноких матерей детей до 14 лет (или инвалидов до 18 лет), а также сотрудников на больничном или в отпуске. Проектом предлагается распространить эти нормы на мужчин с беременными женами.

