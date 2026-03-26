Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

«Всем на все плевать»: в России оценили идею запретить увольнение будущих отцов

HR-эксперт Мурадян: запрет на увольнение будущих отцов уведет рынок в серую зону
Если в России утвердят инициативу депутатов на запрет увольнения мужчин, чьи жены находятся в положении, то это уведет весь рынок труда в серую зону, считает HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «Амалко» Гарри Мурадян. Никто не будет поддерживать таких работников, подчеркнул он в беседе с НСН, комментируя соответствующее предложение депутатов.

По мнению специалиста, перспектив у данной инициативы нет, так как ее реализация грозит тем, что работать будет некому – все уйдут в серую зону.

«В положение никто не входит, всем на все плевать, берут и увольняют, ни в чем не разбираются. Ты мужчина, ты и решай свои проблемы, а прикрываться женщиной как-то не принято», — заключил Мурадян.

Напомним, законопроект о запрете увольнять мужчину во время беременности жены в Госдуму внесли депутаты от фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Кузнецов и Дмитрий Гусев. Сейчас запрет на увольнение по инициативе работодателя в РФ распространяется на беременных женщин, женщин с детьми до 3 лет, одиноких матерей детей до 14 лет (или инвалидов до 18 лет), а также сотрудников на больничном или в отпуске. Проектом предлагается распространить эти нормы на мужчин с беременными женами.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!