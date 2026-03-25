Беременных россиянок предложили переводить на удаленку

В России необходимо ввести норму о переводе беременных и родивших сотрудниц на удаленку, закрепив соответствующее право на законодательном уровне. С такой инициативой в Минтруд обратился депутат МО Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, сообщает RT со ссылкой на копию документа.

Свое предложение автор идеи объяснил тем, что в России предпринимают значительные усилия для повышения рождаемости, и именно меры поддержки беременных женщин и молодых мам являются самыми важными в этом направлении.

«Женщины переживают, что с наступлением беременности потеряют доход, карьерный рост, трудовые навыки, общение с коллегами, — пояснил Ветров. — Эти и иные косвенные обстоятельства серьёзно осложняют эмоциональный фон при принятии решения о беременности».

Возможность работать дистанционно позволит женщинам сохранить трудовые условия. Это важная мера для миллионов российских сотрудниц, которые придают большое значение карьерной и трудовой реализации, заключил депутат.

Напомним, до этого Ветров также предложил изменить правила предоставления мат капитала, повысив доступный гражданам в виде единовременной выплаты остаток. По мнению депутата, эту сумму следует пересмотреть и увеличить с сегодняшних 10 тыс. до 50 тыс. рублей, так как этих средств гражданам хватит на приобретение необходимых товаров – как для новорожденных малышей, так и для более старших детей.

Ранее в Госдуме оценили идею ввести гибкий график работы для беременных.