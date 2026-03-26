«5 по 250»: Продеус назвал самый эффективный способ быстрого похудения

Врач Продеус: для похудения нужно есть пять раз в день порциями по 250 мл

Для сброса лишнего веса в первую очередь важно откорректировать питание – есть следует пять раз в день небольшими порциями объемом 250-300 мл. Такая порция соответствует объему обычного стакана, пояснил педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН.

«Желудок – это механический орган, он не знает, голоден он или нет, пока нет наполнения желудка, — пояснил врач. — Чтобы худеть, надо пить, два литра среднему человеку. Если человек не может пить, он не может похудеть».

Он призвал делать каждый прием пищи разнообразным, а также ориентироваться на то, что рацион питания должен быть полноценным.

Напомним, за прошлый год в России диагноз ожирение поставили порядка 36 млн россиян, то есть каждому четвертому жителю страны, сообщили в МИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова. Как подчеркивал академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко, ожирение наравне с диабетом рискует стать еще одной эпидемией в России, по темпам роста заболеваемости РФ попала в десятку стран-антилидеров.

Ранее в России заявили о резком росте детей с ожирением.