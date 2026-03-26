«Это не про эстетику»: в России заявили о резком росте детей с ожирением

Нутрициолог Селиванова: ожирение среди детей за несколько лет выросло на 40%

Проблема детского ожирения набирает обороты, всего за несколько лет с 2018 по 2025 число детей с таким диагнозом увеличилось на 36-40%. Это страшные показатели с учетом будущих проблем со здоровьем у таких детей, заявила клинический нутрициолог Ирина Селиванова в пресс-центре НСН.

«Дети, которые выходят с таким диагнозом, в 80% сохраняют его во взрослой жизни, — подчеркнула врач. — Это не просто эстетическая проблема, это сильно сказывается на здоровье: сахарный диабет второго типа, сердечно-сосудистые заболевания, снижение фертильности. Это все напрямую связано с вопросами лишнего веса».

За прошлый год в России диагноз ожирение поставили порядка 36 млн россиян, то есть каждому четвертому жителю страны, сообщили в МИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова. Как подчеркивал академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко, ожирение наравне с диабетом рискует стать еще одной эпидемией в России, по темпам роста заболеваемости РФ попала в десятку стран-антилидеров.

