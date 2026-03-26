Госкомиссия поддержала полный запрет вейпов в России

Мантуров: в России будут приняты решения, которые приведут к запрету вейпов

Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции одобрила инициативу о запрете вейпов в России. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров журналистам в кулуарах съезда РСПП, который проходит в Национальном центре «Россия», передает ТАСС.

На данный момент ведомствам поручено проработать этот вопрос, чтобы в дальнейшем «регуляторно прийти к тем решениям, которые приведут к полному запрету использования продукции».

До этого газета «Ведомости» со ссылкой на источник в Минздраве сообщала, что в России могут запретить продажу электронных сигарет, вейпов и жидкостей для них.

Один из собеседников отметил, что после рассмотрения комиссией начнется разработка соответствующего законопроекта. В большинстве случаев инициативы Госкомиссии принимаются, так как она является межведомственным органом.

Накануне первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил, что в России необходимо приравнять вейпы к наркотикам и полностью запретить их оборот. Ориентироваться следует на Китай, который, являясь основным производителем такой продукции, запретил ее на своей территории, добавил Гусев.

Ранее экологи забили тревогу после видео с «курящей» вейп в центре Лондона белкой.