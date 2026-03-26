В России могут запретить продажу электронных сигарет, вейпов и жидкостей для них. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в Минздраве и еще два, знакомых с ходом заседания Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Один из собеседников издания отметил, что после рассмотрения комиссией начнется разработка соответствующего законопроекта. В большинстве случаев инициативы Госкомиссии принимаются, так как она является межведомственным органом.

Изначально на заседании Госкомиссии планировалось усилить проверки сегмента рынка электронных систем доставки никотина (ЭСДН). Но позже участники заседания консолидировано пришли к решению о полном запрете продажи ЭСДН и жидкостей к ним.

Накануне первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил, что в России необходимо приравнять вейпы к наркотикам и полностью запретить их оборот. Ориентироваться следует на Китай, который, являясь основным производителем такой продукции, запретил ее на своей территории, добавил Гусев.

Ранее в Московской области силовики «накрыли» подпольное производство жидкости для вейпов.