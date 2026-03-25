Экологи бьют тревогу после видео с «курящей» вейп в центре Лондона белкой, пишет Metro.

На записи видно, как животное держит электронную сигарету и грызет ее мундштук. После распространения видео Британское общество защиты животных (RSPCA) напомнило об опасности выброшенных отходов. Эксперты отмечают, что животные могут привлекаться сладкими ароматами жидкостей для вейпов.

При этом остается неясным, действительно ли белка пыталась «курить» устройство или просто грызла его, заинтересовавшись запахом. По словам специалистов, никотин и компоненты электронных сигарет могут быть опасны для дикой природы, поскольку такие вещества не встречаются в их естественной среде.

Экологи также предупреждают, что помимо химических веществ животные могут проглатывать частицы пластика, что представляет дополнительную угрозу для их здоровья.

