Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Банке России рассказали об уменьшении числа жалоб на кибермошенничество

Набиуллина: жалобы на кибермошенников за январь — февраль снизились в два раза
Владимир Федоренко/РИА Новости

Жалобы россиян на кибермошенничество в период с января по февраль 2026 года снизились почти в два раза. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания Госдумы, передает ТАСС.

«Жалобы от клиентов банков на кибермошенничество тоже снижаются. <...> за январь — февраль этого года — снижение почти в 2 раза к аналогичному периоду прошлого года», — сказала она, подчеркивая, что это является хорошим знаком.

19 февраля председатель банка ПСБ Петр Фрадков заявил, что в России появились предпосылки к устойчивому снижению ущерба от кибермошенников, переломный момент наступит, когда потери от противоправных действий упадут минимум на 20%.

По его словам, новые технические решения и регуляторная составляющая существенно расширили возможности банков для противодействия мошенничеству, а также изменилось осознание россиян. Фрадков подчеркнул, что они стали понимать всю серьезность рисков, получая звонки от злоумышленников.

Ранее в Сбербанке заявили, что кибермошенничество стало менее рентабельным для преступников.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
