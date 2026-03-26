В Банке России рассказали об уменьшении числа жалоб на кибермошенничество

Набиуллина: жалобы на кибермошенников за январь — февраль снизились в два раза

Жалобы россиян на кибермошенничество в период с января по февраль 2026 года снизились почти в два раза. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания Госдумы, передает ТАСС.

«Жалобы от клиентов банков на кибермошенничество тоже снижаются. <...> за январь — февраль этого года — снижение почти в 2 раза к аналогичному периоду прошлого года», — сказала она, подчеркивая, что это является хорошим знаком.

19 февраля председатель банка ПСБ Петр Фрадков заявил, что в России появились предпосылки к устойчивому снижению ущерба от кибермошенников, переломный момент наступит, когда потери от противоправных действий упадут минимум на 20%.

По его словам, новые технические решения и регуляторная составляющая существенно расширили возможности банков для противодействия мошенничеству, а также изменилось осознание россиян. Фрадков подчеркнул, что они стали понимать всю серьезность рисков, получая звонки от злоумышленников.

Ранее в Сбербанке заявили, что кибермошенничество стало менее рентабельным для преступников.