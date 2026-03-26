В СК установили, из чего подросток выстрелил в лицо одноклассницы в Челябинске

СК: напавший на школу в Челябинске стрелял из предмета, похожего на ракетницу

Подросток, напавший на школу в Челябинске, стрелял из предмета, похожего на ракетницу. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России в Telegram-канале.

По версии следствия, утром 26 марта 15-летний ученик девятого класса пронес с собой в школу пластиковый арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет, из которого выстрелил в лицо однокласснице. Также он распылил жидкость из перцового баллончика в коридоре. После этого подросток попытался скрыться и выпал из окна, сломав ноги.

Нападавший и пострадавшая девочка находятся в медицинском учреждении. Кроме того, ранения получили трое педагогов школы. Врачи диагностировали у них химические ожоги глаз и лица. По факту случившегося возбуждены три уголовных дела по статьям о покушении, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным Telegram-канала SHOT, на входе в школу установлены рамки металлоискателей. Однако девятиклассника не досматривали, поэтому он смог пронести оружие в школу. Одноклассники охарактеризовали нападавшего как спокойного и тихого парня. По их словам, он ни с кем не конфликтовал, однако и друзей в классе у него тоже не было.

