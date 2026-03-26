Врач объяснила, чем уединение отличается от одиночества

Кратковременное уединение помогает восстановиться и собраться с мыслями, однако хроническая изоляция разрушает психику. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

«Социальные связи — базовая биологическая потребность человека, заложенная эволюционно для выживания вида. Полная изоляция ведет к необратимой деградации личности», — предупредила специалист.

Патологическая изоляция, когда человек вынужденно или из страха избегает контактов, разрушительна, подытожила Крашкина.

26 марта отмечается Международный день одиночества. Всемирная организация здравоохранения выяснила, что каждый шестой житель планеты страдает от этого чувства, а около 100 человек в час умирают от причин, связанных с одиночеством. При этом у Международного дня одиночества нет негативной окраски — он лишь призывает ненадолго нырнуть в глубины собственного «Я», но не забывать о важности социальных связей.

