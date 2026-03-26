Врач назвал главные способы избежать заражения энцефалитом

Инфекционист Вознесенский: энцефалит можно подхватить от клещей и от молока
Linnea Rheborg/Global Look Press

Весной возрастает риск заразиться клещевым энцефалитом из-за пробуждения членистоногих – ежегодно в стране регистрируется до 6 тыс. таких случаев. Однако подхватить это опасное заболевание можно не только от укусов клещей, но и через молоко, предупредил в беседе с 360.ru врач-инфекционист Сергей Вознесенский.

Слово «энцефалит» означает «воспаление мозга», это острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом Flaviviridae, а также бактериями и даже грибами. Так, например, есть вид энцефалита, развивающийся из-за герпес-вирусов, передающихся воздушно-капельным путем, рассказал врач. Причиной заболевания может стать и бактериальная пневмония, вызвавшая сепсис. Причем болезнь может развиться с простого синусита, но при распространении очага инфекции она может затронуть головной мозг, объяснил Вознесенский.

«Воспаление головного мозга имеет довольно-таки четкую картину, но по клиническим симптомам однозначно сказать, что вызвало энцефалит, крайне трудно. Его симптомы — температура, общая интоксикация и так называемая общая мозговая симптоматика, — рассказал инфекционист. — Это какие-то неврологические проявления в зависимости от того, какой отдел головного мозга воспален. Точнее поставить диагноз помогут МРТ и проведение спинномозговой пункции».

Чтобы защититься от заражения энцефалитом следует предотвратить укусы клещей, а также всегда тщательно подвергать термообработке молоко домашних животных перед употреблением, отметил врач. Что касается членистоногих, то от них важно защищаться, избегая тенистых, влажных мест с густой травой и кустами. Также они встречаются в лесах, на лугах, в парках, на заброшенных дачных участках, неухоженных дворах и газонах.

Переносчиком клеща может стать и домашнее, и дикое животное, поэтому важно защитить своих питомцев и учитывать риски, предупредил специалист. Он также добавил, что чаще всего клещи присасываются к наиболее нежным участкам кожи – например, к шее, подмышкам, животу, паху. Обычно от их укуса остается ярко-красная точка, иногда могут появиться волдырь и ощущение зуда.

Врач призвал также гулять на природе в закрытой одежде, использовать репелленты, регулярно осматривать себя и близких после выхода на улицу, а также по возможности своевременно привиться от клещевого энцефалита.

До этого эпидемиологи призвали россиян весной привиться от энцефалита, отметив, что в группу риска по этому заболеванию входят дети, пожилые граждане и люди с хроническими заболеваниями.

