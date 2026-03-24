Россиянам рассказали, кому следует привиться от клещевого энцефалита

Весна – это самое оптимальное время для иммунизации от инфекций, распространяемых клещами. Важно, чтобы прививка помогла выработать организму защиту до пика заболеваемости, при этом в группе риска находятся дети и пожилые люди, рассказала 360.ru врач-эпидемиолог Видновской клинической больницы Ольга Ненастина.

Как раз сейчас в Подмосковье и ряде других регионов стартовала прививочная кампания, которая охватывает широкий спектр инфекций, в том числе – клещевой энцефалит. Активизируются клещи обычно в мае, а пик сезона приходится на июнь, поэтому сейчас самое время привиться, подчеркнула врач.

«Вакцинация также способствует укреплению иммунитета к осенне-зимнему периоду, когда риск заражения инфекциями выше», — добавила специалист, отметив, что перед уколом важно сообщить медикам о возможных аллергических реакциях и перенесенных заболеваниях.

Вакцинироваться от клещевых инфекций важно всем, но некоторым представителям группы риска важно обратить на этот вопрос особое внимание, пояснила Ненастина. По ее словам, это дети, пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями, с пропущенными прививками, а также путешественники и активные люди, которые часто бывают на улице.

Своевременная вакцинация очень важна, так как позволит в разы снизить риск опасных осложнений, заключила врач.

До этого старший преподаватель факультета биомедицинской физики МФТИ Вадим Марьинский отметил, что вакцинироваться от опасного для человека клещевого энцефалита особенно важно жителям регионов, где вероятность передачи инфекции крайне велика. По его словам, в первую очередь сделать прививку необходимо россиянам, которые часто выходят за пределы города, а также тем, кто планирует поездку в регион с повышенной активностью паразитов.

Подчеркивается, что вакцина от клещевого энцефалита не сможет защитить от болезни Лайма, переносчиками которой также являются клещи.

