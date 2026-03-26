Следком показал кадры работы силовиков после нападения в челябинской школе

Появилось видео работы следователей в школе в Челябинске

Появилось видео работы следователей в челябинской школе, где произошло нападение. Кадры публикует пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

Сотрудники ведомства проводят осмотр места происшествия. Также организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, следует из сообщения.

Возбуждены три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение), ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность), ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан).

По версии следствия, 15-летний подросток сначала выстрелил из сигнального пистолета в лицо однокласснице, после чего попытался скрыться и получил травмы. Нападавший и девочка находятся в медицинском учреждении. Жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает.

По предварительной информации, на входе в школу установлены рамки металлоискателей, девятиклассника не досматривали. Одноклассники считают нападавшего спокойным и тихим, он ни с кем не конфликтовал, друзей в классе у него тоже не было.

Ранее в Коми подросток планировал напасть на школу с оружием и попал под арест.

 
