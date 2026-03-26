СМИ сообщают о задержании министра энергетики Ставропольского края

Задержан министр энергетики Ставропольского края Иван Ковалев, сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

«Министра задержали 25 марта ночью. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий», — говорится в сообщении.

Ковалев находился на посту министра энергетики края с 2021 года. До этого он занимал руководящие должности в компаниях строительного и топливно-энергетического сектора.

24 марта в Краснодарском крае судебные приставы приступили к аресту активов главы регионального Минздрава Евгения Филиппова, который ранее был задержан по подозрению в особо крупном мошенничестве.

Следствие утверждает, что в период с ноября 2015 по декабрь 2025 года, занимая должность министра здравоохранения, Филиппов организовал фиктивное трудоустройство на должность заведующего кафедрой в Кубанском государственном медицинском университете. Таким образом, ему удалось похитить свыше 7,5 млн рублей из федерального бюджета, выделенного Министерству здравоохранения РФ, и использовать эти средства в личных целях.

Ранее экс-замгубернатора Брянской области осудили на 10 лет за взятку в 20 млн рублей.