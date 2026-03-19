В двух российских городах пресекли деятельность мошеннических кол-центров

Сотрудники правоохранительных органов в Новосибирске задержали организаторов мошеннических кол-центров. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель министерства внутренних дел (МВД) РФ Ирина Волк.

По данным полиции, четверо молодых людей по указанию неизвестных кураторов арендовали несколько офисов в Новосибирске и Иркутске. В помещениях разместили сим-боксы и иное оборудование, задержанные обеспечивали его бесперебойную работу. Благодаря этому аферисты, находящиеся за границей, смогли использовать российские телефонные номера для звонков жителям РФ.

«Мои коллеги изъяли свыше 1,5 тыс. сим-карт, три сим-бокса, а также антенны, ноутбуки, телефоны, банковские карты», — рассказала Волк.

Она добавила, что в отношении молодых людей было возбуждено уголовное дело по ст. 274.3 УК РФ. Речь идет о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции. В настоящее время сотрудники МВД продолжают предварительное расследование.

