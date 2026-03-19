Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В двух российских городах пресекли деятельность мошеннических кол-центров

МВД РФ: в Новосибирске задержали четырех организаторов мошеннических кол-центров
Сотрудники правоохранительных органов в Новосибирске задержали организаторов мошеннических кол-центров. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель министерства внутренних дел (МВД) РФ Ирина Волк.

По данным полиции, четверо молодых людей по указанию неизвестных кураторов арендовали несколько офисов в Новосибирске и Иркутске. В помещениях разместили сим-боксы и иное оборудование, задержанные обеспечивали его бесперебойную работу. Благодаря этому аферисты, находящиеся за границей, смогли использовать российские телефонные номера для звонков жителям РФ.

«Мои коллеги изъяли свыше 1,5 тыс. сим-карт, три сим-бокса, а также антенны, ноутбуки, телефоны, банковские карты», — рассказала Волк.

Она добавила, что в отношении молодых людей было возбуждено уголовное дело по ст. 274.3 УК РФ. Речь идет о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции. В настоящее время сотрудники МВД продолжают предварительное расследование.

Ранее россиянам рассказали о новой схеме мошенников с «обратным звонком».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
