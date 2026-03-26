Россиянам рассказали, можно ли перекусывать на рабочем месте

Член Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Илья Пащенко рассказал, РИА Новости, что работодатель может запретить сотрудникам перекусы на рабочем месте.

По словам юриста, российское трудовое законодательство не запрещает перекусывать прямо за столом на работе. Согласно статье 108 ТК РФ «Перерывы для отдыха и питания», работнику полагается перерыв на отдых и прием пищи, однако в ней нет указаний, где именно должен проходить перерыв.

Пащенко уточнил, что работодатель самостоятельно может устранить неурегулированность данного вопроса, «если предусмотрит место и время приема пищи в правилах внутреннего трудового распорядка или иных локальных актах». При этом любое нарушение установленных правил влечет за собой дисциплинарную ответственность. При многократном получении замечаний и выговоров работнику может грозить увольнение.

17 марта юрист Адвокатского бюро Москвы «Соколов, Трусов и Партнеры» Мирослава Бризицкая рассказала, что сотрудник имеет право подать судебный иск против коллеги, заразившего его на рабочем месте, если есть доказательства вреда, противоправности действий и причинной связи.

Специалист объяснила, что суд удовлетворит иск, если удастся доказать факт вреда, противоправность поведения, причинно-следственную связь и наличие вины. При этом коллега, выступающий ответчиком, должен доказать свою невиновность.

