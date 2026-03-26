Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянам рассказали, можно ли перекусывать на рабочем месте

Юрист Пащенко: работодатель может запретить сотрудникам перекусы на работе
Iryna Inshyna/Shutterstock/FOTODOM

Член Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Илья Пащенко рассказал, РИА Новости, что работодатель может запретить сотрудникам перекусы на рабочем месте.

По словам юриста, российское трудовое законодательство не запрещает перекусывать прямо за столом на работе. Согласно статье 108 ТК РФ «Перерывы для отдыха и питания», работнику полагается перерыв на отдых и прием пищи, однако в ней нет указаний, где именно должен проходить перерыв.

Пащенко уточнил, что работодатель самостоятельно может устранить неурегулированность данного вопроса, «если предусмотрит место и время приема пищи в правилах внутреннего трудового распорядка или иных локальных актах». При этом любое нарушение установленных правил влечет за собой дисциплинарную ответственность. При многократном получении замечаний и выговоров работнику может грозить увольнение.

17 марта юрист Адвокатского бюро Москвы «Соколов, Трусов и Партнеры» Мирослава Бризицкая рассказала, что сотрудник имеет право подать судебный иск против коллеги, заразившего его на рабочем месте, если есть доказательства вреда, противоправности действий и причинной связи.

Специалист объяснила, что суд удовлетворит иск, если удастся доказать факт вреда, противоправность поведения, причинно-следственную связь и наличие вины. При этом коллега, выступающий ответчиком, должен доказать свою невиновность.

Ранее россиян предупредили о серьезных штрафах за нарушение системы отпусков.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!