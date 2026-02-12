Россиян предупредили о серьезных штрафах за нарушение системы отпусков

Сотрудники далеко не всегда имеют право получить компенсацию за неиспользованные дни отпуска – например, при увольнении компания вправе не гасить этот долг, если работник не уходил на отдых по своей инициативе. Однако в целом неотгулянный отпуск – это нарушение обеих сторон, и если работодатель намеренно не отпускал сотрудника на отдых, ему грозят серьезные штрафы, напомнил в беседе с 360.ru HR-эксперт и руководитель международного кадрового агентства «Амалко» Гарри Мурадян.

Если сотрудник не уходит в отпуск, работодателю следует либо предоставлять ему регулярные отгулы, либо отправлять на отдых принудительно, считает эксперт. В будущем это избавит компанию от внушительных судебных издержек.

«Отказывается — договоритесь, заплатите деньгами и письменно возьмите с него согласие, мол, претензий не имею. Когда дело доходит до суда, он в подавляющем большинстве случаев встает на сторону работников, а не работодателя», — предупредил специалист.

Так, например, ИП за неиспользованный отпуск работника грозит штраф в 3-5 тыс. рублей, а юрлицу уже придется отдать 30 тыс. рублей.

В свою очередь клинический психолог Григорий Мисютин подчеркнул, что отпуск должен стать обязательной частью жизни, так как в противном случае человек переходит в аномальный режим функционирования. Из-за этого падает его эффективность, здоровье портится, нарушается сон – все это можно избежать, если вовремя уходить на отдых.

«Так же, как мы берем паузу между подходами в тренажерном зале, есть пауза, чтобы отдышаться, когда мы катаемся на лыжах или сноуборде, полезно, чтобы была пауза, когда мы работаем даже в очень спокойном режиме в офисе, когда пишем книги, занимаемся творческой или рутинной работой», — заключил психолог.

До этого член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, что, если во время отпуска сотрудник по собственной инициативе выполняет свои обязанности и решает задачи, то компания не обязана это никак компенсировать. Однако если руководство привлекает его к работе из-за аврала или в силу других обстоятельств, то за это организация должна произвести дополнительные начисления, либо предоставить выходные.

