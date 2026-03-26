Врач ответил, могут ли лекарства помочь побороть тягу к алкоголю

Специальные лекарственные препараты могут помочь снизить тягу к алкоголю, однако, универсального средства не существует, поэтому лечение должно подбираться индивидуально. Об этом Pravda.Ru рассказал психиатр-нарколог, главный врач «ПС Клиника» Александр Панов.

По его словам, действующие вещества в таких лекарствах формируют определенную реакцию на алкоголь. Кроме того, некоторые препараты выравнивают настроение и косвенно уменьшают тягу, другие — воздействуют на рецепторы, которые включаются в комплексное лечение зависимости.

«Все препараты должны назначаться врачом-психиатром-наркологом. Они относятся к рецептурным, и у пациента нет достаточных знаний, чтобы правильно подобрать схему приема. Самолечение в этом случае может только навредить. Поэтому важно обратиться к специалисту, который определит подходящее лечение и будет его контролировать», — сказал Панов.

Для борьбы с зависимостью он посоветовал обратиться к психиатру-наркологу или получить консультацию психолога для начала.

Нарколог, заведующий отделением клиники «Алкомед» Андрей Тюрин до этого говорил, что самым опасным для здоровья является нелегальный алкоголь. По его словам, именно суррогатные спиртные напитки чаще всего приводят к тяжелым отравлениям. Врач отметил, что каждую неделю в реанимацию поступают пациенты с серьезными последствиями после их употребления.

