Врачи рассказали, что поможет отсрочить старение кожи

Отказ от никотина и алкоголя помогут продлить долголетие кожи и отсрочить старение. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных врачей.

По их словам, они могут вызвать хронический спазм капилляров и лишить ткани кислородного питания. В этом случае не помогут даже самые дорогие уходовые средства, предупредили эксперты. Они также посоветовали следить за мимикой, поскольку гипертонус мышц лба и межбровья формируют заломы, а также не забывать про физическую активность. Последняя поможет разогнать застойные жидкости и вывести токсины из межклеточного пространства.

«Я часто говорю своим клиентам, что лицо начинается с пяток. Плохая осанка и зажимы в шейном отделе перекрывают кровоток, питающий голову. В разговоре с пациентами я всегда подчеркиваю: никакая сыворотка не сработает, если ткани лица находятся в состоянии ишемии из-за сутулости. Движение — это лучший косметолог», — добавила физиолог движения Ксения Трофимова.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого говорила, что внутренние проблемы, которые происходят на клеточном уровне, заставляют кожу преждевременно стареть. По ее словам, в организме постоянно происходит процесс, когда одни клетки разрушаются и заменяются другими. С возрастом при этом появляются стареющие, сенесцентные клетки, которые «фальшивят» и затрагивают остальные. Врач уточнила, что такие «фальшивые музыканты» мешают обновлению, а также выступают причиной тусклого цвета лица и пигментации.

