Стоматолог объяснил, стоит ли убирать щель между зубами

Щель между передними зубами называют диастема, которая давно перестала быть однозначным эстетическим дефектом. О том, стоит ли ее убирать, «Газете.Ru» рассказал Андрей Жук, врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, основатель клиники OrthoLike.

«Небольшая диастема может быть индивидуальной анатомической особенностью. Если прикус физиологически правильный, зубы находятся в контакте с антагонистами, нет скученности и нарушений функции, щель сама по себе не представляет угрозы для здоровья», — объяснил он.

В ряде случаев диастема формируется в детстве и подростковом возрасте и затем уменьшается самостоятельно — по мере прорезывания постоянных зубов и формирования прикуса.

«Если промежуток небольшой, не увеличивается со временем и не сопровождается другими ортодонтическими проблемами, решение об эстетической коррекции остается за пациентом», — отметил врач.

Совсем другая ситуация, если щель появилась во взрослом возрасте или начала увеличиваться. Это может быть признаком изменений в зубочелюстной системе.

«Одна из причин — нарушение прикуса и дисбаланс нагрузки. При отсутствии правильного контакта зубов они постепенно смещаются. Еще один фактор — заболевания пародонта. При воспалении тканей, удерживающих зуб, происходит снижение уровня кости и расхождение зубов. В таком случае диастема становится не эстетической особенностью, а симптомом заболевания», — предупредил стоматолог.

Также щель может быть связана с аномалией развития челюстей, неправильным прикреплением уздечки верхней губы или врожденной диспропорцией размеров зубов и челюсти.

Именно поэтому перед тем как принимать решение о коррекции, необходима полноценная диагностика.

«Сама по себе диастема не всегда опасна. Однако при наличии функциональных нарушений она может способствовать неравномерному распределению жевательной нагрузки, повышенной стираемости зубов и перегрузке височно-нижнечелюстного сустава. Кроме того, промежуток между зубами затрудняет гигиену. В этой зоне чаще задерживаются остатки пищи, что повышает риск кариеса и воспаления десен. Если щель сопровождается патологией прикуса, со временем это может отражаться не только на состоянии зубов, но и на внешности: меняется положение губ, усиливается напряжение мышц, формируется дисбаланс нижней трети лица», — подчеркнул Жук.

Нужно ли закрывать диастему? Ответ зависит от причины ее появления.

«Если речь идет о стабильной анатомической особенности без функциональных нарушений, коррекция — вопрос эстетики. В таких случаях применяются ортодонтические методы (брекеты, элайнеры) или реставрационные техники — например, виниры. Если же диастема является следствием заболевания или нарушения прикуса, первоочередная задача — устранить причину. Закрывать промежуток только эстетически, без решения функциональной проблемы, — значит оставить риск дальнейшего прогрессирования», — отметил он.

Тренды меняются: сегодня щель между зубами может считаться привлекательной, завтра — нет. Но стабильность зубочелюстной системы и правильный прикус — это основа не только красивой улыбки, но и здоровья суставов, мышц и всей нижней трети лица.

«Прежде чем принимать решение, стоит ответить на главный вопрос: диастема — это действительно индивидуальная особенность или сигнал о нарушениях? И определить это можно только после консультации у специалиста», — резюмировал он.

