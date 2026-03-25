Стоматолог рассказала, чем коварен пародонтит

Пародонтит — опасное заболевание, коварство которого заключается в том, что оно не начинается с острой боли. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщила главный врач стоматологии «Все Свои» Виктория Каратаева. По ее словам, первым сигналом часто становится лишь кровоточивость десен, но постепенно недуг приводит к убыли тканей, удерживающих зуб.

Чтобы избежать серьезных последствий, специалист советует регулярно посещать стоматологический кабинет. В случае обнаружения заболевания, лечение начинается с удаления всех зубных отложений. Если воспаление зашло слишком глубоко, врач может назначить кюретаж — очищение поддесневой поверхности корня и удаление патологических тканей. При выраженной подвижности зубов используют шинирование, рассказала Каратаева.

«Главная цель лечения — остановить слишком быструю убыль кости вокруг зуба, убрать воспаление, микробный фактор и все, что поддерживает этот процесс. Поэтому без индивидуальной очной консультации такие ситуации исправить нельзя. Нужно понимать, что именно происходит у конкретного пациента и на какой стадии мы его поймали», — заключила врач.

Стоматолог Артур Тумашевич до этого предупреждал, что пациентам с генерализованным пародонтитом и большим количеством имплантов в полости рта не следует использовать ирригатор. По его словам, даже для людей со здоровыми зубами устройство в ежедневной практике не нужно.

