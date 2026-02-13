Россиянам рассказали, как выселить родственника с пропиской из квартиры

Прописанные в квартире родственники собственника не имеют права пожизненно жить в этом месте. Однако в конфликтных ситуациях владельцу недвижимости важно правильно выселить незваных гостей, чтобы процесс не обернулся уголовной статьей. Об этом Life.ru рассказала доктор юридических наук Людмила Айвар.

По словам специалиста, прописка является лишь формой учета. С точки зрения закона собственник вправе потребовать освободить свое жилье, если у прописанного больше нет оснований проживать в нем. При этом выселение может быть как добровольным, так и через суд.

«Когда собственник решит выселить постояльца, это делается не сменой замка и не выносом вещей, а процессуально, точно, четко по правовым предписаниям. Потому что «самодеятельность» может легко превратиться в самоуправство (ст. 330 УК РФ)», — предупредила юрист.

Она объяснила, что при выселении собственнику необходимо следовать безопасному плану действий. Следует потребовать освободить квартиру в письменной форме, зафиксировать обстоятельства проживания и имеющиеся нарушения, направить иск в районный суд по месту нахождения недвижимости, а при необходимости обратиться к судебным приставам.

При этом эксперт подчеркнула, что суд может временно сохранить право проживания за бывшим супругом, у которого тяжелые жизненные обстоятельства. Однако она напомнила, что регистрация не дает права владеть чужим жильем.

Юрист Денис Мазур до этого предупреждал, что при покупке вторичной квартиры необходимо следовать нескольким правилам, которые помогут избежать проблем с продавцом в будущем. Важно записать разговор сторон на видео, сделать психиатрическое заключение о том, что продавец отдает себе отчет в своих действиях, а также зафиксировать тот факт, что после совершения сделки бывшему собственнику есть где жить.

