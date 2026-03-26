Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиян предупредили о росте цен на школьные товары к 1 сентября

m.dipo/Shutterstock/FOTODOM

К 1 сентября в России ожидается рост цен на школьные товары, это произойдет на фоне продолжающейся нестабильности рынка и инфляции. Об этом «Москве 24» заявил маркетолог, член гильдии маркетологов Игорь Новиков.

По его словам, резкого скачка ждать не стоит, однако, в целях экономии стоит приобрести непортящуюся канцелярию и другие долговечные вещи заранее. Специалист отметил, что в этом случае стоит рассмотреть зарубежные маркетплейсы, которые позволят сэкономить до 70% расходов.

«А вот на товарах российского производства, таких как карандаши, разница в цене будет копеечной. В РФ есть хорошие бренды, но цена из-за малых объемов производства не такая конкурентоспособная, по сравнению с массовым производством в Азии», – отметил Новиков.

При этом с покупкой одежды и обуви он порекомендовал повременить, потому что дети быстро растут.

Директор по маркетингу бренда эмоциональных товаров modi Максим Кирьянов до этого говорил, что детям стоит покупать яркие школьные принадлежности, чтобы скрасить их учебные будни и добавить немного настроения. По его словам, цвет может оказать влияние на эмоциональное состояние школьника, в том числе помочь справиться с волнением, пробудить интерес к учебе и сделать школьную рутину веселее. Он призвал обратить внимание на функциональную, эмоциональную и запоминающуюся канцелярию и другие школьные вещи.

Ранее Прилепина порекомендовали добавить в школьную программу.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!