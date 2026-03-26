Россиян предупредили о росте цен на школьные товары к 1 сентября

К 1 сентября в России ожидается рост цен на школьные товары, это произойдет на фоне продолжающейся нестабильности рынка и инфляции. Об этом «Москве 24» заявил маркетолог, член гильдии маркетологов Игорь Новиков.

По его словам, резкого скачка ждать не стоит, однако, в целях экономии стоит приобрести непортящуюся канцелярию и другие долговечные вещи заранее. Специалист отметил, что в этом случае стоит рассмотреть зарубежные маркетплейсы, которые позволят сэкономить до 70% расходов.

«А вот на товарах российского производства, таких как карандаши, разница в цене будет копеечной. В РФ есть хорошие бренды, но цена из-за малых объемов производства не такая конкурентоспособная, по сравнению с массовым производством в Азии», – отметил Новиков.

При этом с покупкой одежды и обуви он порекомендовал повременить, потому что дети быстро растут.

Директор по маркетингу бренда эмоциональных товаров modi Максим Кирьянов до этого говорил, что детям стоит покупать яркие школьные принадлежности, чтобы скрасить их учебные будни и добавить немного настроения. По его словам, цвет может оказать влияние на эмоциональное состояние школьника, в том числе помочь справиться с волнением, пробудить интерес к учебе и сделать школьную рутину веселее. Он призвал обратить внимание на функциональную, эмоциональную и запоминающуюся канцелярию и другие школьные вещи.

