Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянка объяснила коллапс в Дубае во время дождей

frantic00/Shutterstock/FOTODOM

Во время сильных дождей в Дубае затапливает улицы, а работа городских сервисов нарушается, сообщила РИА Новости проживающая в эмирате россиянка.

По ее словам, в ее пригородном районе Аль-Барша Саут «всегда топит улицу» во время дождей, так как нет нормальных сливов.

«Работа многих сервисов останавливается в моменте из-за погодных условий, и отсутствие сливов — реально единственная причина», — сказала она.

На этой неделе в отдельных районах ОАЭ за сутки выпала почти годовая норма осадков. Например, на эмират Аджман обрушились 93,3 мм осадков при среднем годовом уровне около 100 мм.

В декабре прошлого года регион накрыла мощная песчаная буря, после которой начались проливные дожди, затопившие Дубай. На видео люксовые автомобили буквально плавали по проезжей части эмирата. Кроме того, сильный ветер повредил лежаки и заборы на пляжах при отелях. В целях безопасности власти закрыли несколько городских парков и общественных пляжей.

Ранее снег в пустыне Сахара попал на видео.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!