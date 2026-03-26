Россиянка объяснила коллапс в Дубае во время дождей

В Дубае во время дождей из-за отсутствия сливов затапливает улицы

Во время сильных дождей в Дубае затапливает улицы, а работа городских сервисов нарушается, сообщила РИА Новости проживающая в эмирате россиянка.

По ее словам, в ее пригородном районе Аль-Барша Саут «всегда топит улицу» во время дождей, так как нет нормальных сливов.

«Работа многих сервисов останавливается в моменте из-за погодных условий, и отсутствие сливов — реально единственная причина», — сказала она.

На этой неделе в отдельных районах ОАЭ за сутки выпала почти годовая норма осадков. Например, на эмират Аджман обрушились 93,3 мм осадков при среднем годовом уровне около 100 мм.

В декабре прошлого года регион накрыла мощная песчаная буря, после которой начались проливные дожди, затопившие Дубай. На видео люксовые автомобили буквально плавали по проезжей части эмирата. Кроме того, сильный ветер повредил лежаки и заборы на пляжах при отелях. В целях безопасности власти закрыли несколько городских парков и общественных пляжей.

