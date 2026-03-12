Размер шрифта
В пустыне Сахара выпал снег, это попало на видео

Daily Mail: в пустыне Сахара выпал снег

В пустыне Сахара 11 марта выпал снег. Об этом сообщило издание Daily Mail.

На кадрах, которые были сделаны на северной окраине Сахары, в городе Айн-Сефра в Алжире, можно заметить, что дюны в пустыне внезапно стали белыми вместо оранжевых. По информации источника издания, накануне температура в городе, называющемся «вратами в пустыню», опустилась до минусовых отметок, что создало условия для снегопада.

За последние 50 лет снег в Сахаре выпадает всего в седьмой раз, отмечают журналисты. Явление фиксировали также в 1979, 2016, 2018, 2021, 2022 и 2023 годах. Таким образом, в последнее десятилетие снегопады там участились.

До этого снег впервые за десятилетия выпал в самой сухой пустыне Земли — Атакаме в северной части Чили. Климатолог Университета Сантьяго Рауль Кордеро заявлял, что пока рано напрямую связывать снегопад с изменением климата, но климатические модели показывают, что «осадки в пустыне Атакама, вероятно, будут происходить чаще».

Ранее в Саудовской Аравии впервые за 30 лет выпал снег.

 
Теперь вы знаете
