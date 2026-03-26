В Амурской области из-за бешенства намерены отстрелять лисиц

В Амурской области из-за бешенства начали отстреливать лисиц. Об этом сообщает Amur Mash.

Telegram-канал пишет, что в феврале в регионе обнаружили очаги вирусного заболевания в Тамбовском округе, селе Гродеково под Благовещенском и городе Белогорске. В двух случаях переносчиками бешенства оказались хищники.

В посте отмечается, что в области более 6,3 тыс. рыжих лисиц. Выборочный отстрел животных организуют в Константиновском, Михайловском, Чернышевском, Тамбовском и Благовещенском округах. После этого тела лисиц передадут ветеринарам для обследования.

Неделю назад губернатор Новосибирской области Андрей Травников впервые прокомментировал массовое изъятие и убой скота в регионе. Чиновник назвал это вынужденной мерой на фоне вспышки опасных инфекций и введенного режима ЧС. До этого в Россельхознадзоре заявили о нетипичном течении болезни и рисках ее распространения. Власти выделили около 200 млн руб. на компенсации. Как ситуацию комментируют в Кремле и что о ней говорят представители властей — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ветеринар объяснил, почему лисы стали чаще появляться в российских городах.

 
