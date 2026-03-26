Синоптик рассказала о погоде в Москве до конца недели

Синоптик Макарова: до конца недели в Москве и Подмосковье будет тепло и солнечно
До конца недели в столице и Подмосковье будет тепло и солнечно, заявила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

Синоптик сообщила, что дождей не будет, однако ночью температура все еще останется ниже 0 °C.

«В ночь на четверг в Москве -2...4 °C, в центре города +3...5 °C, по области минус -2...7°C. Проявляется слабый ветер, днем в Москве в четверг +12...14 °C», — уточнила метеоролог.

Она добавила, что вопреки прошлым прогнозам в пятницу, 27 марта, в городе будет хорошая погода. А на выходных в столице ожидается 12...14 °C, а под Москвой — 10...15 °C.

На этом фоне главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в последние выходные марта в столице полностью сойдет снег. К концу месяца он растает и в Подмосковье. Сейчас на главной столичной метеостанции ВДНХ осталось 13 см снега, на юге Московской области — 28 см, а на севере региона снега уже нет. Синоптики прогнозируют, что до конца недели осадков не будет, а 30 и 31 марта местами возможны небольшие дожди.

Ранее врач рассказал, как одеваться ранней весной и не заболеть.

 
