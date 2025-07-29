Генпрокуратура РФ конфисковала акции электросетевых компаний в одном из регионов

Черемушкинский райсуд Москвы удовлетворил антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры России об обращении в доход государства ценных бумаг ПАО «Ставропольэнергосбыт», АО «Ставропольские городские электрические сети», АО «Горэлектросеть» и АО «Кисловодские городские электрические сети» стоимостью 14,3 млрд рублей, принадлежащих бывшему главе ОАО «Межрегиональная сетевая компания Северного Кавказа» (МРСК) Магомеду Каитову. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Как установил суд, Каитов, находясь в должности руководителя МРСК, злоупотребил своими полномочиями и незаконно обогатился на 4,3 млрд рублей за счет бюджетных средств. Полученные коррупционные доходы за время работы в ОАО «Межрегиональная сетевая компания Северного Кавказа» он легализовал путем приобретения акций вышеупомянутых компаний. Для сокрытия себя как фактического владельца Каитов распределил ценные бумаги между аффилированными лицами.

В июне сообщалось, что Генпрокуратура вернула дом в Кисловодске, похищенный у санатория управделами президента (УДП) «Красные камни» в Кисловодске. Так, Черемушкинский суд Москвы удовлетворил антикоррупционный иск надзорного ведомства к бывшему директору санатория Сергею Макарову, столичному ООО «Центр управления активами» (ЦУА) и его бенефициару Магомеду Каитову.

Ранее Генпрокуратура РФ потребовала конфисковать 50% долей «Рижского хлеба» за спонсирование ВСУ.